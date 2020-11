Meluzzi: Vip contagiati dopo un settimana stanno benissimo, controproducente per gli allarmisti

Il prof. Alessandro Meluzzi scrive su Twitter: “Temo che questa strategia comunicativa di pubblicizzare contagi e sintomi di Vip rischi di diventare controproducente per partito allarmisti lockdown visto che in una settimana o poco più sono vispi in tv e in spolvero più di prima. Anziani compresi...”

In un altro tweet Meluzzi ha scrtto: “Il governo ha stanziato 70 milioni di euro che pagheranno le indennità di ordine pubblico a poliziotti carabinieri e vigili impegnati nel lockdown integrando i loro stipendi! Mi auguro chi nostri eroi in divisa non si comporteranno come truppe mercenarie contro i loro fratelli!”

