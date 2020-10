Migranti, Conte: ‘grandi civiltà si sono formate con le migrazioni’

“Lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo scrisse che l’emigrazione è il cammino della civiltà: tutte le grandi civiltà si sono formate attraverso le emigrazioni”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto ‘Italiani nel Mondo’ della Fondazione Migrantes, “che tiene traccia -ha sottolineato il premier- del cammino compiuto anche all’estero dal popolo italiano nella costruzione di valori fondanti della propria civiltà”.

Bassetti (Cei): “Con ultime modifiche norme fine a ingiustizia” “Le ultime modifiche normative, in discontinuità con il recente passato, contribuiscono a restituire l’immagine di migranti e richiedenti protezione come persone in carne e ossa, vittime di un sistema globale di iniquità economica e politica, di ingiustizia sociale e non come criminali o minacce all’ordine pubblico“. Così il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti intervenendo alla presentazione del Rapporto 2020 Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes. CEI Chiesa Cattolica Italiana Fonte: Agenzia Vista

Condividi