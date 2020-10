Consiglio Difesa, Mattarella: con Covid conflittualità nel mondo

“L’emergenza sanitaria ha prodotto una crisi globale con conseguenze di natura sociale ed economica che rischiano di accentuare la conflittualità in diverse aree del mondo. È indispensabile in questa fase un rilancio del multilateralismo, della solidarietà e della cooperazione in tutti i campi”.

E’ quanto si legge in un comunicato del Quirinale che fa il punto sulla riunione del Consiglio supremo di difesa, presieduta al Palazzo del Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Consiglio, spiega la nota, dopo aver espresso riconoscenza a tutte le articolazioni della Difesa, che stanno fornendo il loro prezioso contributo, con assetti sanitari, logistici e operativi, alla risposta nazionale alla pandemia da COVID-19, ha fatto un punto di situazione sulle principali aree di instabilità e sulla presenza delle Forze Armate nei diversi Teatri Operativi. askanews

