Covid, Meluzzi: la ricchezza di un Paese distrutta per assenza di responsabilità individuale

“E’ legittimo chiedersi, almeno sul piano della metodologia delle scienze sociali, come questo virus, che pure produce dei significativi effetti di natura sanitaria e pericolo di morte, soprattutto in alcune fasce della popolazione, sia diventato – più che in qualsiasi altra epidemia pandemia più o meno diffusa – l‘induttore di fenomeni sociali così vasti tanto da poter distruggere l’intera ricchezza di un popolo e di una nazione, cambiare completamente i rapporti di produzione e i rapporti economici. Credo che questo dipenda da un’abitudine che soprattutto in Occidente stata indotta: quello che c’è uno Stato che può provvedere alla fine a tutto e risolvere alla fine tutti i problemi e tutti i grandi danni e c’è una medicina, una scienza, una tecnologia in grado di rispondere a tutte le domande.

Come ben si vede, né l’una né l’altra proposizione sono vere, ma questo ci ha anche abituati ad una disaffezione a livello della responsabilità individuale. Ognuno potrebbe fare un proprio lockdown personale, isolarsi e nascondersi. Chiunque potrebbe decidere di sfidare la sorte rischiando di ammalarsi, ma questi due concetti oggi sono inconcepibili e non per una ragione di interessi particolarmente comunitari e di percezione di appartenenza ad una comune identità nazionale o interpersonale, ma perché la responsabilità comunque non è nostra, ma è delegata a terzi, è delegata allo Stato, è delegata alla scienza, è delegata alla medicina e quindi questa assenza di responsabilità individuale fa anche sì che la risposta ai problemi e alle domande che indubbiamente questa malattia pone possa produrre degli effetti talmente devastanti che, se invece ognuno avesse accettato una logica anche di assunzione individuale del rischio, non saremmo arrivati a questo punto.

Alessandro Meluzzi – Medico Psichiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Criminologo. Docente Psichiatra forense. Primate Metropolita Chiesa Ortodossa Italiana

