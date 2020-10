Mascherine, Meluzzi: “Conte ha chiesto aiuto a Fedez perché è come lui: un fenomeno mediatico”

Un nuovo episodio si aggiunge alla saga della mascherina. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiamato Fedez e Chiara Ferragni – i due influencer più famosi del momento – per chiedere aiuto sulla sensibilizzazione dei giovani riguardo le mascherine.

Il rapper ha subito colto la ‘chiamata alle armi’ del Premier e pubblicato un video su Instagram. Questo il messaggio: “Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a utilizzare la mascherina”.

Su questo tema, radioradio.it ha intervistato lo psichiatra Alessandro Meluzzi. Ecco cosa ha detto nel suo intervento a “Lavori in corso”.

“La cosa non mi stupisce. Invece i leader dell’opposizione come Salvini, la Meloni o il vecchio Berlusconi – che sono stati votati da alcuni milioni di persone – non sono mai stati sentiti né coinvolti in questa vicenda.

Conte, che non è stato mai votato da nessuno – esattamente come Fedez e la Ferragni – giustamente si unisce a persone simili a lui da questo punto di vista… un puro fenomeno mediatico. C’è una naturale empatia fra soggetti che non fanno parte del gioco democratico.”

