Letta: con il Mes 1000 centri di telemedicina nei Comuni montani

Cosa fare coi soldi del #MES? Ad esempio 1000centri di telemedicina diagnostica in 1000comuni montani italiani situati ad un’ora dal più vicino ospedale. Un modo per far lavorare startup digitali e aiutare la popolazione anziana della montagna. Ne parlo a #Lintervista a @SkyTG24 — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 10, 2020

