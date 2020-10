Trapani, 7 migranti si tuffano in mare e fuggono da nave quarantena

Sette migranti, nel pomeriggio di ieri, si sono tuffati dalla nave quarantena “Snav Adriatico”, ormeggiata al molo Ronciglio del porto di Trapani per operazioni di routine di rifornimento. I sette migranti, che si sono lanciati in mare dal ponte superiore sinistro del traghetto, avrebbero approfittato di alcuni momenti di confusione generale, nel corso dei quali le porte di uscita dai saloni al ponte scoperto sarebbero state lasciate aperte. Circostanza ancora in fase di accertamento da parte delle forze di polizia.

I sette migranti sono stati recuperati dalle acque del porto dagli uomini della Capitaneria e della Guardia Costiera a bordo di motovedette e gommoni. La nave ospita più di 329 migranti, 62 dei quali sono risultati positivi al tampone rinofaringeo. Il traghetto Snav Adriatico per ragioni di immediata sicurezza, su indicazione del Questore, ha lasciato gli ormeggi per tornare in rada nonostante non siano state completate le operazioni di rifornimento. affaritaliani.it

