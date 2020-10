Mascherine obbligatorie, scontro in TV tra Alessandro Meluzzi e Klaus Davi

Vivace battibecco a Mattino cinque, tra lo psichiatra Alessandro Meluzzi e il giornalista Klaus Davi, sull’obbligo delle mascherine.

Il professore dice: “Faccio il medico da 40 anni. Molti virologi importanti hanno detto che le mascherine non servono a nulla per prevenire il contagio”.

Il giornalista tenta invece di affermare, dall’alto di non si sa quale competenza scientifica, che le mascherine vanno indossate e ritiene che l’effetto psicologico sia comunque un fatto positivo.

Segue un’animata discussione…

