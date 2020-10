Fico: ”mi hanno detto che l’emergenza climatica è ora”

Roberto Fico su Twitter: “Un messaggio chiaro e forte: fate in fretta perché l’emergenza climatica è ora. Non si possono rinviare scelte strategiche per il futuro del nostro Paese e di tutto il pianeta. Me lo hanno lasciato i ragazzi di FridaysforFuture, che ho incontrato poco fa a Montecitorio.”

Un utente gli risponde: “Qui c’è fame. Del clima non mi frega niente. Non sapete dare dignità agli Italiani perchè non sapete cosa sia.”

