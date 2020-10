Covid: in arrivo proroga stato di emergenza fino 31 gennaio 2021

A Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri per estendere al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza per il Covid e approvare il nuovo decreto legge con le norme generali anticontagio.

In mattinata, dopo i problemi di ieri per la mancanza del numero legale, la Camera ha dato via libera alla risoluzione di maggioranza (l’opposizione non ha votato), per il provvedimento antipandemia e la proroga dell’emergenza.

La votazione è giunta dopo che la giunta per il regolamento ha stabilito siano considerati in missione anche i deputati in quarantena fiduciaria, cosa che ha ridotto il numero legale. ansa

