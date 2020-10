Obbligo mascherine all’aperto, multe fino a 3000 euro

L’emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. I numeri sono in aumentano e vista anche la situazione in paesi come Francia e Spagna, il governo ha deciso per una stretta, stringere le maglie per sensibilizzare l’opinione pubblica ed «evitare un nuovo lockdown che non possiamo permetterci», dice il ministro della Salute Roberto Speranza ospite di “Mezz’ora in più”. L’obbligo di mascherina anche all’aperto su tutto il territorio nazionale, da giovedì, ormai è una certezza ma si dovrà passare domani per un voto del Parlamento. E le multe verranno inasprite, da 400 a 3mila euro per chi non le indosserà.

Si discute, poi, – si legge sulla Stampa – se far entrare nella bozza del Dpcm un limite ai partecipanti di eventi privati. Attualmente il numero è fissato a 200 nei luoghi chiusi e 1000 all’aperto, ma l’orientamento emerso prevede di non toccare il numero. E verranno confermate le misure di sicurezza per i trasporti, dalla capienza dell’80% sui mezzi pubblici alle norme per aerei, treni e navi.

Probabilmente si imporrà il divieto di asporto di alcolici all’esterno dopo le 22. Il Cts, per ora, raccomanda verifiche serrate delle forze dell’ordine nelle zone della movida, insiste sul monitoraggio e convoca il commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri, chiedendogli di iniziare a far scorta di dispositivi di protezione, tra mascherine e gel disinfettanti, per non trovarci impreparati all’arrivo della seconda ondata, soprattutto negli ospedali. affaritaliani.it

