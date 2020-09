Olbia, 10 migranti Alan Kurdi positivi al Covid: quarantena per tutti

Sono arrivati gli esiti dei tamponi per il rilevamento del Covid-19 dopo lo sbarco dei 125 migranti dalla nave Alan Kurdi. Tra loro sono risultati positivi 10 soggetti. La notizia è rimbalzata in queste ore come un fulmine a ciel sereno dopo che tutti i migranti erano già stati sistemati e divisi per gruppi tra la sala congressi della Stazione Marittima, destinata a donne e minori, e la caserma dei Vigili del Fuoco del porto Cocciani destinata agli uomini.

Per scongiurare cluster i positivi sono stati prontamente isolati, ma sono state isolate preventivamente anche tutte le persone che occupano le due sale destinate ai migranti. Come riporta la testata giornalistica Olbianova queste ultime sono ora sottoposte a presidio ulteriore con innalzamento del livello di sicurezza e controllo da parte della Guardia Costiera, Polizia di Stato coordinate dalla Questura di Sassari. In queste si deciderà inoltre se trasferire i migranti in altre zone di accoglienza idonee oppure mantenerle in loco fino a secondo tampone che potrà essere ripetuto tra una settimana.

