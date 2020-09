Conte e il video spot per il marchio di cravatte su Instagram

Giuseppe Conte impegnato a fare pubblicità. La denuncia arriva da Jacopo Iacoboni, firma della Stampa, che su Twitter rilancia un post pubblicato da Benedetta Frucci, collaboratrice presso il Gruppo parlamentare di Italia Viva al Senato della Repubblica. “Va bene che siamo nell’epoca delle dirette Facebook che contano più della partecipazione ai vertici – cinguetta la Frucci -. E tuttavia non mi pare normale che il Presidente del Consiglio faccia pubblicità su Instagram a un brand di abbigliamento come un influencer qualunque”.

Nel filmato, risalente al 22 di settembre, si vede Conte mettere la cravatta del noto marchio Talarico che, nel frattempo, lo riprende mentre dice: “Questa non si sposta per nulla al mondo”. Un’uscita con tanto di spot che non piace a Iacoboni che in calce scrive: “Svilito all’ennesima potenza il ruolo di presidente del Consiglio”. liberoquotidiano.it

