Zemmour: “questa immigrazione finirà in un bagno di sangue!”

“Greci, Italiani e Francesi, non vogliono più migranti; questa immigrazione finirà in un bagno di sangue!

Contrabbandieri che fanno soldi, ONG che vogliono creolizzare l’Europa. Abbiamo inventato un nuovo diritto umano, vivere in Europa perché siamo poveri e infelici, che non esiste. Provengono da Algeria, Marocco, Tunisia, Mali, Costa d’Avorio… i Siriani sono il 7% ; chi è minacciato dalla guerra?” (Éric Zemmour, giornalista francese di origine ebraica algerina, lavora per il quotidiano Le Figaro)

