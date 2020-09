Covid, Speranza: facciamo 100mila tamponi al giorno ma aumenteremo

In Italia – escluso il week end – si fanno intorno ai 100mila tamponi al giorno per la rilevazione del Sars-Cov-2, un numero che sarà aumentato ancora: lo ha assicurato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ricordando che il tampone molecolare classico è “il gold standard” dei test per individuare il virus.”

Ad oggi, a livello globale tutte le istituzioni internazionali riconoscono come gold standard, quindi come modello fondamentale essenziale il tampone molecolare classico”, ha ricordato il ministro rispondendo alla Camera ad una interrogazione sui test veloci per la rilevazione del virus da Covid-19.

E “noi abbiamo settimana dopo settimana rafforzato la capacità italiana di testare attraverso questi tamponi e siamo arrivati ormai da qualche settimana alla potenzialità di oltre 100.000 tamponi al giorno, che è un numero significativo”, ha sottolineato il ministro della Salute, annunciando: “Prevediamo ancora di aumentare questo numero nelle prossime settimane”. (askanews)

