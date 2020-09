Di Maio detta la linea al M5s: ora alleanze con il Pd dappertutto

M5s, Di Maio: avanti con le coalizioni, così abbiamo più chance – “Anche sui territori come Movimento dobbiamo essere in grado di aggregare e non di escludere, siamo cresciuti nei territori, abbiamo combattuto i nemici dei territori, ma in questi 15 anni abbiamo anche conosciuto persone con cui condividere pezzi di percorso, le coalizioni stanno andando al ballottagio o hanno vinto al primo turno”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su facebook in cui commenta il risultato delle elezioni.

“A Faenza, a Matera andiamo al ballottaggio, ad Ariano Irpino andiamo al ballottaggo da primi, ad Andria, a Manduria, a Pomigliano D’Arco, sono tutti Comuni in cui i nostri gruppi hanno deciso di aggregare liste civiche o forze politiche tradizionali nel territorio”, ha ricordato Di Maio annunciando che da stasera e per i prossimi 15 giorni sarà “su tutti i territori per sostenerli e in Sicilia dove votano il 4 ottobre”.

“Sono persone che hanno avuto coraggio – dice ancora riferendosi a chi ha dato vita a una coalizione -, non sto dicendo che chi non lo ha fatto non è stato coraggioso ma gli italiani hanno dato un segnale a quelle realtà che hanno provato ad aggregarsi, c’è una strada da seguire, possiamo pensarla diversamente, qualcuno pensa che dobbiamo ricominciare a correre da soli con una sola lista del Movimento, ne discuteremo, io non impongo nulla a nessuno”, dico solo che “chi ha aggregato si gioca una chance o va al governo nei Comuni”. affaritaliani.it

Condividi