Pd: la Toscana non è terra di conquista, è antifascista

La Toscana non è una terra di conquista: è una terra libera, aperta, #antifascista. Lo è nel dna. Allora domenica tutte e tutti al voto.

Per la libertà di questa regione, per fermare questa destra che vorrebbe far mettere le mani ai neofascisti su questa terra. — Partito Democratico 🇮🇹 🇪🇺 (@pdnetwork) September 18, 2020

