Vaccino Covid, Germania: non sarà obbligatorio

La Germania ha deciso: il vaccino per il coronavirus sarà volontario. Quando sarà finalmente pronto il vaccino contro il Covid-19 sarà somministrato alla popolazione solo su base volontaria, senza nessun obbligo. È questa la decisione della Germania comunicata dal ministro della Salute, Jens Spahn. “Il vaccino anticoronavirus sarà volontario”, ha affermato in conferenza stampa a Berlino l’esponente della Cdu di Angela Merkel.

Per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge è necessario che si lasci vaccinare fra il 55% e il 65% della popolazione, ma il governo è ottimista. “Siamo molto fiduciosi che raggiungeremo l’obiettivo di un’alta quota di vaccinati sulla base della volontarietà”, ha dichiarato Spahn ricordando che questo vaccino è un “progetto europeo”. Per questo le dosi dovranno essere divise tra gli Stati membri. “Germania, Francia e Italia, con la Commissione europea, hanno deciso di non procedere solo per i propri paesi, ma per tutti e 27 i paesi europei, per tenere in considerazione anche le economie più deboli dell’Unione”, ha garantito il ministro.

I tempi però perché si arrivi al suo completamento e per garantire, grazie alla sperimentazione che sia efficace e sicuro, non saranno brevissimi come alcuni prevedono. “Dobbiamo essere pronti al fatto che non ci sarà un vaccino fino alla metà del prossimo anno”, ha detto la ministra tedesca per la Ricerca Anja Karliczek. Questo perché la Germania “non prenderà rischiose scorciatoie” nella ricerca, “anche adesso che il mondo sta aspettando” la cura, perché “questo fa parte della verità, non siamo ancora così avanti nello sviluppo”, da poterci fidare di quanto appurato finora nella sperimentazione. “Non devieremo da questa strada né in Germania né in Europa. E ritengo che tutti i Paesi del mondo debbano procedere in questo modo”, ha concluso.“

