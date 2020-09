Meluzzi: attenzione a non confondere il sesso con la gastronomia

Il prof. Alessandro Meluzzi commenta il paragone tra gastronomia e sesso emerso durante l’incontro tra Bergoglio e Carlo Petrini, gastronomo e fondatore di Slow Food.

In ”Monte Athos, cristiani d’Oriente e d’Occidente” di questa domenica, non avrei mai potuto pensare, nel mio lungo trascorso dal passato di libertino, di recensire un’opinione del Pontefice romano di questa natura, laddove Bergoglio nell’incontro con Carlin Petrini sponsor di Slow Food, ci ricorda che i piaceri della carne, i piaceri del sesso e quelli della gastronomia non sono così lontani tra di loro e che sarebbero entrambi finalizzati al bene del Creato.

Peccato che tutta la dottrina cristiana ci ricorda, dalla lettera dei Galati a quella ai Corinzi di san Paolo, che qualcosa avviene nello spirito e qualcosa avviene nella carne e queste due cose non sono completamente assimilabili e che soprattutto i piaceri della sessualità non possono essere disgiunti da quelli dall’unione intensa e sincera tra due esseri umani, oltre che a quella dell’accoglienza della vita; se no noi cadiamo in una forma di paganesimo lontanissima dal cristianesimo ed entriamo in una dimensione nella quale, in questa notte in cui tutti i gatti sono grigi, bene e male diventano indistinguibili.

Ma pensare che una cosa nobile, bella, intensa, profonda, ricca, spirituale come l’eros, come la sponsalità, come quello cantato dal cantico dei cantici, dovesse essere citato connettendolo ad una condotta di slow food come quella dello zucchino di Carmagnola, mi sembra veramente un accostamento eccessivo.

Lo dico fraternamente nei confronti del Papa di Roma, lo dico con amore, lo dico con amore della Chiesa, ma credo che questo uso del linguaggio ed anche questa forzatura della dottrina non stia che aumentando confusione su confusione. Quindi non ci rimane che pregare e meditare sul futuro dell’umanità e il futuro della Chiesa, abbracciando la dottrina dei Padri, la Sacra Scrittura e quello che ci è stato trasmesso dal traditum apostolico.

Pace e bene a tutti e buona domenica. E attenzione a confondere il sesso con la gastronomia.

Alessandro Meluzzi – Medico Psichiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Criminologo. Docente Psichiatra forense. Primate Metropolita Chiesa Ortodossa Italiana

Condividi