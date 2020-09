Milano, 15enne straniero rapina un uomo in Centrale

Milano – A 15 anni rapina un uomo in Centrale, ma lui lo insegue, lo blocca e lo fa arrestare. Colpo riuscito, ma fuga fallita. Un ragazzino di 15 anni, un giovane marocchino, è stato arrestato martedì sera in stazione centrale a Milano con l’accusa di rapina dopo aver scippato – o quanto meno averci provato – un uomo di 50 anni, cittadino spagnolo.

Il blitz del baby rapinatore è avvenuto verso le 20.50 in piazza Duca d’Aosta. Lì, il 15enne ha sorpreso alle spalle il 50enne, gli ha strappato una catenina d’oro dal collo, lo ha spinto a terra e si è dato alla fuga.

Purtroppo per lui, però, la stessa vittima ha trovato immediatamente la forza di reagire, lo ha inseguito e bloccato. È stato proprio il 50enne poi a chiamare la polizia, chiedendo il loro intervento. Gli agenti a quel punto non hanno potuto far altro che arrestare il giovane e portarlo in carcere al Beccaria. www.milanotoday.it

Salsomaggiore: aggredisce e stupra una 90enne, arrestato 17enne marocchino

Condividi