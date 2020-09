De Micheli: “Obbligo mascherina chirurgica su mezzi trasporto”

“Ci sarà l’obbligo su tutti i mezzi di trasporto, come già era previsto in precedenza, della mascherina, ma abbiamo definito l’obbligo della mascherina chirurgica mentre in passato poteva essere sufficiente anche una protezione di stoffa”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, nel corso di una conferenza stampa sulle a Palazzo Chigi.

“Le linee guide sul trasporto prevedono una parte sul trasporto programmato e dedicato, con lo scuolabus, organizzato da Comuni e Province, con la mascherina, anche in inverno, con i finestrini il più possibili aperti ” aggiunge il ministro De Micheli, parlando delle linee guida per la riapertura delle scuole, a Palazzo Chigi. “Poi – aggiunge – gli scuolabus avranno i segnaposto, mai con la presenza oltre 80%” a meno che “il percorso sarà inferiore ai 15 minuti”. adnkronos

Condividi