Beppe Grillo e il video appello a Bergoglio: “Francesco intervieni!” Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, in un video postato sui social: “Francesco mi rivolgo a te che sei il massimo degli Elevati, non so se hai seguito quella notizia secondo cui hanno bruciato le nostre fotografie. Ora finché bruciano la tua, lo posso anche capire per contrasti religiosi ma che bruciano la mia….tu dovresti intervenire drasticamente, dicendo che non si bruciano le foto dell’Elevato Grillo, che ha creato solo benessere, comicità, amore verso il prossimo”.

Instagram Beppe Grillo Fonte: Agenzia

Vista

Condividi