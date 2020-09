Como, atti osceni sui giochi dei bambini: fermato straniero

Como – Viale Varese – Si masturba sui giochi dei bambini. È accaduto stamattina, giovedì 3 settembre, in prossimità di un parco giochi per bambini in viale Varese a Como. Un uomo, di origine pakistana, era intento a masturbarsi sopra uno dei giochi dei bambini. Nonostante la presenza di persone, ha continuato i suoi comodi. Alcuni passanti e mamme che hanno assistito alla terribile scena, hanno prontamente avvisato le forze dell’ordine che, intervenute in pochissimo tempo, lo hanno portato in Questura. www.quicomo.it

Atti osceni in spiaggia davanti a famiglie con bambini, denunciato marocchino

Atti osceni davanti a famiglie con bambini, arrestato gambiano già espulso

Straniero si masturba in autobus, assolto perché era domenica

Milano: atti osceni davanti a mamma e bimba, arrestato senegalese

Atti osceni al ristorante davanti ai clienti, nordafricano salvato dal linciaggio

Lecco: nigeriano si spoglia davanti a una donna su sagrato della chiesa

Si abbassa i pantaloni e mostra genitali in treno, denunciato nigeriano

Condividi