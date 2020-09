Milano: vende droga a un ragazzino, arrestato gambiano

Nell’ambito di servizi mirati alla repressione dello spaccio di sostanza stupefacente nella zona del parco della Martesana a Milano, ieri la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 30 anni.

Nel pomeriggio, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno assistito allo scambio di sostanza stupefacente tra due uomini seduti su una panchina in via Zanardini. Il venditore ha ceduto, in cambio di 10 euro, una dose di hashish a un ragazzo italiano di 16 anni. I poliziotti hanno fermato immediatamente il ragazzo che è stato sanzionato per l’articolo 75 del DPR 309/90.

Lo spacciatore, alla vista della polizia, ha cercato di scappare gettando all’interno di un giardino condominiale un involucro con 7 dosi di hashish (per un peso complessivo di 9,35 grammi) ma è stato raggiunto dagli agenti in via Bertelli e arrestato per spaccio. E’ stato anche trovato in possesso di 110 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio

