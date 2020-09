Indegna gazzarra intorno ai nostri Servizi Segreti

L’indecoroso balletto intorno ai nostri Servizi Segreti

Non c’è che dire , siamo veramente al punto politico più basso della nostra storia. Persino intorno ai servizi segreti che dovrebbero essere per inciso un fondamentale punto di forza condiviso e bipartisan per ogni Paese che si rispetti , Giuseppi and Company riescono ad inscenare una indegna gazzarra, fatta di forzature su nomine delicatissime, che per giunta neppure vanno a buon fine, se non addirittura mettendo la fiducia! Cioè ciò che dovrebbe essere bipartisan per eccellenza e cioè la sicurezza nazionale viene portato avanti a colpi di fiducia e sfide all’Ok Corral!

Forse a qualcuno sfugge che i servizi segreti si occupano della nostra sicurezza senza soluzione di continuità e per fare ciò e sventare innumerevoli e gravi minacce devono operare in serenità e condivisione e non essere strumento di indecenti gazzarre e beghe di potere da 4 soldi, o meglio da 5 stelle!

Francesco Squillante

Condividi