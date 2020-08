UE, Von der Leyen: solidarietà globale, forniremo vaccini ai Paesi poveri

La tedesca Ursula von der Leyen: “Un vero momento di solidarietà globale: @EU_Commission

provvederà € 400 milioni in garanzie #COVAX per acquistare e fornire vaccini ai paesi a basso e medio reddito. Insieme facciamo tutti gli sforzi per accelerare lo sviluppo e la consegna di vaccini contro il coronavirus agli europei e al resto del mondo.”

A true moment of global solidarity: @EU_Commission will provide €400 mil. in guarantees to #COVAX to buy & deliver vaccines to low & middle-income countries. Together we make all efforts to speed up development & delivery of coronavirus vaccines to Europeans & rest of the world. pic.twitter.com/BnX3Ph8jfS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2020