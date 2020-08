Crisi Covid, parlamento UE chiede di imporre nuove tasse

“Dopo aver affrontato una sfida senza precedenti nella prima parte del 2020, l’Europa intraprende la strada della ripresa. Il Parlamento europeo chiede soluzioni ambiziose e sostenibili che rafforzino l’Europa.”

Le soluzioni ambiziose sono nuove tasse da imporre ai cittadini europei per racimolare i soldi da prestare agli Stati UE per l’emergenza Covid, con la scusa di far pagare le tasse a chi non le paga. La UE pretende i nostri soldi per poi prestarceli con gli interessi, spacciandoli per “aiuti”.

