Roma: cinghiali a spasso nel quartiere della Raggi

Un video, pubblicato sui social, mette ancora una volta in difficoltà la sindaca di Roma Virginia Raggi. Nelle immagini, girate nel quartiere Monte Mario a pochi chilometri dalla borgata Ottavia dove abita il primo cittadino, si vede una piccola mandria di cinghiali scorrazzare per i le viuzze e i vicoli del quartiere. Non è la prima volta che i cinghiali fanno capolino nella capitale in pieno centro abitato. Ovviamente che ciò avvenga pochi giorni dopo l’annuncio di volersi ricandidare come sindaco, da parte della Raggi, fa un certo effetto.

Sarà difficile per la Raggi trovare alleanze. Il pd per bocca del segretario Zingaretti le ha già voltato le spalle per un eventuale appoggio. E anche all’interno del Movimento stanno crescendo i primi dissensi: da Enrico Stéfano a Roberta Lombardi. E certo la visione di questo video, girato questa mattina alle sette, non aumenterà certo le possibilità per Virginia Raggi di riconquistare il Campidoglio. liberoquotidiano.it

Condividi