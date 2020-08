Tarro svela i rischi delle mascherine: possono essere dannose

Mascherina sì, mascherina no. Per l’OMS e il ministero della sanità non c’è trucco né inganno: vanno usate. Ma si celano dei rischi dietro il sottile strato idrorepellente, almeno a detta dell’esperto di emergenze epidemiche Giulio Tarro.

Lievi forme di allergia possono alternarrsi addirittura a candidosi polmonare, anche se in casi più rari come specifica il virologo.

Ma, rischi di nicchia a parte il problema è che non verrebbero corsi per evitare la famigerata infezione da coronavirus, come specifica lo stesso Tarro a ‘Un giorno speciale’.

In quanto funzionali a evitare soprattutto i contagi da asintomatici, l’utilità delle mascherine cambierebbe totalmente nel momento in cui gli stessi asintomatici si rivelassero meno contagiosi di quanto si sostenga.

Giulio Tarro ha detto di più a Fabio Duranti e Francesco Vergovich. RADIO RADIO TV

