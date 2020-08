Cossiga sulla strage di Ustica

Omicidi, servizi segreti, rapimenti, magistratura controllata dalla politica… Tratto dall’ inchiesta Tragedia di Ustica “Sopra e Sotto il Tavolo” di Gianluca Cerasola e Giampiero Marrazzo.

Il Giornale WorldPass.it riporta l’inchiesta realizzata dal Direttore e sempre tenuta nascosta, la Rai benché definita Servizio Pubblico, ha sempre rifiutato di trasmettere l’inchiesta. Le dichiarazioni del Presidente F. Cossiga porterebbero ad indagare per molti reati, alcuni prescritti, altri come gli omicidi dei servizi francesi in Italia e le stragi, ancora perseguibili. Nessuno ne parla, forse è il caso che l’opinione pubblica sappia quello ha detto, sperando che almeno la Rai possa trasmettere l’inchiesta integrale e tutte le altre dichiarazioni di F. Cossiga, Andreotti, De Michelis, e degli altri esponenti, familiari, esperti e giudici, riguardo La tragedia di Ustica ed i misteri italiani.

Condividi