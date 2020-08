Migranti, 267 sbarcati nella notte a Lampedusa

Notte di sbarchi a Lampedusa dove in poche ore sono giunti 267 migranti. Sette le carrette del mare soccorse dagli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto: il primo barchino con 61 persone a bordo è stato intercettato dalla Guardia costiera intorno alle 20.30 di ieri, poco dopo i militari delle Fiamme gialle hanno soccorso un’imbarcazione con 28 profughi. In 10, invece, sono riusciti a raggiungere in autonomia il molo Madonnina e sono stati rintracciati dai carabinieri, così come i 72 migranti approdati a Cala Francese.

Dopo una pausa di poche ore, intorno alle 7 altri due barconi con 10 e 80 persone a bordo sono stati recuperati da una motovedetta della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. L’ultimo sbarco alle 8 con il recupero di 6 migranti sulla costa da parte delle Fiamme gialle. Tutti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove a fronte di una capienza di 192 posti gli ospiti sono poco meno di 1.200. adnkronos

