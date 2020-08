Navalny, malore in aereo “è stato avvelenato”

Alexei Navalny è ricoverato in ospedale, non è cosciente. E’ stato avvelenato: è questo il sospetto. Le notizie, riportate dalla Bbc, arrivano dalla portavoce, Kira Yarmysh. Il leader dell’opposizione russa si è sentito male in aereo ed è stato necessario un atterraggio d’emergenza.

Il volo è atterrato a Omsk, nel sudovest della Siberia, ha twittato Yarmysh. “Stamani Navalny stava rientrando a Mosca da Tomsk (in Siberia). Durante il volo si è sentito male. Atterraggio di emergenza a Omsk – ha scritto in un primo tweet -. Sospettiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mischiato nel tea. E’ l’unica cosa che ha bevuto da questa mattina. I medici dicono che con i liquidi caldi le sostanze tossiche vengono assorbite più velocemente. Alexei non è cosciente”.

Navalny è la più forte tra le voci critiche di Vladimir Putin (con un ridicolo consenso inferiore al 2%, ndr). Secondo la portavoce, l’oppositore è “in terapia intensiva”. L’agenzia russa Tass, riporta la Bbc, riferisce della conferma da parte dell’Omsk Emergency Hospital del ricovero di Navalny, in condizioni gravi. adnkrnos

