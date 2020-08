Zingaretti: basta indugi, per la sanità serve il Mes

Attivare il Mes, “ogni giorno sprecato è imperdonabile”: così il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un intervento sulla Stampa.”Il Covid ha fatto emergere un’insufficienza in alcune parti d’Italia di strutture, di macchinari innovativi e di personale. Ma soprattutto è stata evidente, l’assenza di strutture sanitarie nel territorio; in grado di intervenire in modo più tempestivo, più economico e di evitare inutili ospedalizzazioni. Per i progetti in campo e per quelli che vogliamo intraprendere occorre attivare il Mes che è una linea di finanziamento molto più vantaggiosa rispetto alla ricerca di risorse sul mercato. Ed è senza condizioni. Ogni giorno sprecato è imperdonabile”. (askanews)

Ma i tagli alla sanità li ha fatti Il Pd.

