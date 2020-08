Trieste: distribuite ai migranti calze con i loghi di Milan e Inter

Distribuite ai migranti in questi giorni in piazza Libertà, dai volontari di Linea d’Ombra, oltre a diversa tipologia di vestiario e spazzolini da denti, anche decine di paia di calze.

Tra le calze distribuite non mancano quelle “brandizzate” (non è dato sapere se ufficialmente o meno, ma i loghi dalle foto sembrano perfetti e identifici) con i loghi di Milan e Inter.

Dalle foto non è chiaro se ce ne siano o meno anche della Juventus e se eventualmente poi possano scegliere le calze a seconda della squadra supportata

Di seguito le parole di Linea d’Ombra

Solidarietá intelligente e pragmatica, che giunge a noi dall’altro estremo della penisola: dal salento A. ci manda attraverso A. tre enormi scatoloni di calze per i piedi feriti dalla lunga marcia e dall’attraversamento dei boschi. Ieri abbiamo distribuito i primi paia ai ragazzi, divertiti dai simboli delle nostre squadre di calcio, che loro sembrano conoscere bene.

www.triestecafe.it

Condividi