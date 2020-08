Anziani senza cibo, “non abbiamo niente”. Carabineri li aiutano

Carabinieri aiutano una coppia di anziani indigenti a Orbassano. Il cuore grande dei carabinieri della stazione di Orbassano aiuta una coppia di anziani in difficoltà. È accaduto la sera di venerdì 14 agosto 2020 quando una pattuglia, su segnalazione di un passante, ha soccorso una donna di 85 anni, in preda a un pianto disperato e in stato confusionale in piazza Vittorio Veneto.

La donna ha raccontato ai militari di non essere stata in grado di fare la spesa. L’anziana coppia vive sola, senza il supporto dei familiari.

I militari dell’Arma l’hanno accompagnata a casa e vi hanno trovato il marito disabile che la aspettava. “Non abbiamo niente – hanno detto i due – e non sappiamo più come andare avanti. Nessuno ci aiuta”.

A quel punto gli intervenuti hanno deciso di prendere l’iniziativa e di procurare alla coppia una serie di generi di prima necessità, per affrontare l’immediato. I due anziani non sapevano come ringraziarli. Per il futuro, invece, è partita la segnalazione ai servizi sociali. “

