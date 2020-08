Marcello De Vito lascia il M5s: “chiudo un ciclo di sacrifici”

Marcello De Vito pronto a lasciare i Cinque Stelle: “Chiudo un ciclo”. E lancia “Crea Movimento”.

“Creerò per sentirmi diverso, per essere diverso. Ho necessità di chiudere un ciclo, doloroso e pieno di sacrifici, che ho affrontato e superato, portando con me la preziosa esperienza”. Con queste parole Marcello De Vito, consigliere M5s e presidente del Consiglio comunale, sembra annunciare il suo imminente addio al Movimento e la creazione in parallelo di un nuovo partito.

Ieri ha pubblicato un lungo post su Facebook, criptico e dai toni filosofeggianti, senza esplicitare niente ma lanciando un messaggio che è difficile non interpretare come uno strappo finale. Specie alla luce del rapporto da tempo teso con il gruppo di maggioranza.