Satanic Temple: aborto gratuito come rituale religioso

Condividi

di Gianmarco Landi

La CBN News riporta che il Satanic Temple (TST) degli Stati Uniti ha lanciato una campagna per promuovere il “rituale di aborto religioso”, proposto come l’equivalente al battesimo o alla comunione dei cristiani. Leggi qui https://www1.cbn.com

In poche parole il “rituale” celebra l’uccisione di un nascituro innocente mediante l’aborto che i satanisti affermano in base a due principi: autonomia corporea delle donne e l’aderenza alle migliori pratiche scientifiche.

Perchè lo fanno?

I satanisti Usa vantano numerosi devoti tra le elite ed in particolare quasi tutti i vertici del Partito Democratico noti come Radical o Liberal, i quali però sono in crescente difficoltà dopo gli 8 radiosi anni della presidenza Obama. Oggi in USA i satanisti, gli attivisti e gli avvocati Democratici, in combutta evidente tra loro, hanno annunciato battaglie per contestare le leggi statali sull’aborto basandole sull’affermazione che, in base a questo nuovo orientamento di aborto religioso secondo Satana, le leggi a difesa della Vita violerebbero la libertà religiosa dei satanisti.

Per finanziare questi sforzi a favore dell’aborto, la Chiesa di Satana sta raccogliendo fondi tramite una lotteria. Il “gran premio” per chi dona almeno $ 200 è l’aborto con rito religioso. Avete capito proprio bene: questi indemoniati usano il marketing per diffondere il culto della morte. Il loro slogan è

“Vinci un aborto gratuito. Il Satanic Temple coprirà le spese mediche per l’interruzione della gravidanza fino a $ 2.500 “. I premi di consolazione prevedono un “kit per l’aborto religioso fai da te composto da uno specchio compatto, un foglio di istruzioni rituali sacrificali e un braccialetto satanista.”

Su YouTube, ovviamente non censurato in questo caso, è possibile trovare un filmato che dopo un ‘Ave Satana!’ spiega come il rituale di aborto sia “un’esperienza spirituale progettata per infondere fiducia e autostima in conformità con le credenze religiose sataniste, assimilando il “rituale” dell’uccisione dei bambini non nati a un battesimo.”

I satanisti hanno affermato di credere nello “aborto su richiesta” nel primo trimestre, ovvero senza regolamenti, restrizioni o consenso informato, perchè in questo modo le loro libertà religiose non sarebbero offese.

Essi si oppongono alle norme che richiedono che le strutture per l’aborto facciano ascoltare alle mamme il battito cardiaco del loro bambino non ancora nato, nonchè ai periodi di attesa che assicurino alle madri potenziali il tempo di considerare le informazioni sul consenso informato prima di procedere con l’aborto.

Il piano dei Satanisti è sfidare le leggi sfruttando le pieghe normarive del Religious Freedom Restoration Act (RFRA), il quale garantisce che il governo Usa non interferisca inutilmente con la libertà religiosa delle persone.