Grillo: “Dite al treno che io passo una sola volta”

Condividi

Grillo Dite al treno che io passo una sola volta

“È parecchio tempo che sono in disparte perché si dicono un sacco di cose su cui preferisco non essere immischiato. Ma ci terrei a dire che io ho fatto parte di un sogno che si è realizzato del M5s che oggi governa, partendo da un’idea di rete e di un movimento senza sedi, senza tesori, senza soldi partendo proprio dall’idea che la rete è l’intelligenza condivisa”. Così Beppe Grillo sul suo blog in un post dal titolo:”Dite al treno che io passo una sola volta”.

Blog Beppe Grillo – Fonte: Agenzia Vista