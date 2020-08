Raggi: avrei voluto Pd con me quando mi sono schierata contro CasaPound

“Un progetto ha bisogno di tempo, e adesso bisogna partire”. Lo racconta in una intervista al Fatto quotidiano la sindaca di Roma Virginia Raggi che ieri ha annunciato in videoconferenza ai consiglieri del M5S, la sua maggioranza in Campidoglio di ricandidarsi alla guida della Capitale.

“Ne parlavo da settimane con la mia maggioranza, con il Movimento, con il mio staffe con la mia famiglia. Bisogna partire. Non c’è tempo per accordicchi o accordi di palazzo”. “Abbiamo passato anni a ripianare i debiti e a riparare agli errori del passato. Ora tutto ciò che avanza nel bilancio viene destinato ai servizi per i romani. Io voglio dialogare con la sinistra, ma il Pd non sa più farlo. Avrei voluto vedere i dem con me quando mi sono schierata contro CasaPound“.