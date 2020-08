Business migranti, 6 indagati fra cui il sindaco di Varapodio

Un vero e proprio “centro di illecito guadagno e di cointeressi, per il consolidamento dei rapporti personali e professionali dei gestori, in particolare del Sindaco, e per il rafforzamento della sua influenza politica nel territorio, il tutto con grave danno ai principi del buon andamento, imparzialità, legalità e trasparenza della Pubblica amministrazione”.

Era quello che era diventato, riferiscono gli investigatori, il centro di accoglienza per migranti di Varapodio secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Taurianova e dalla Procura di Palmi diretta da Ottavio Sferlazza con l’inchiesta “Cara accoglienza” nella quale sono indagate sei persone tra le quali il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari.