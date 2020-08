Gasparri: Conte potrebbe reiterare il reato e occultare le prove

“Le vicende dell’emergenza coronavirus parlano in maniera eclatante contro il Governo. Conte e i suoi sodali si sono resi responsabili di comportamenti gravissimi, evitando chiusure là dove dovevano essere fatte con urgenza e attuandone là dove non era necessario. I danni alla vita e all’economia dell’Italia sono clamorosi ed eclatanti. Ora si pone un problema delicatissimo. Nella posizione di Presidente del Consiglio, ragionando in termini giuridici astratti, Giuseppe Conte è sia nella condizione di reiterare il reato, sia nella condizione di occultare delle prove“. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Tant’è – aggiunge – che questi documenti sono emersi molto tardivamente e soltanto in seguito a sollecitazioni di ordine legale. Quando si può reiterare un reato o si possono occultare prove, la Magistratura ha il dovere di eseguire determinati provvedimenti. Perché tutto ciò non avviene? Perché a Palazzo Chigi c’è una persona che insieme ad altri può ripetere comportamenti del passato che appaiono fuori dalla legge? Che cosa si aspetta ad assumere decisioni che appaiono necessarie, inevitabili e di urgente tutela della salute e della vita dell’Italia e degli italiani?”. ADNKRONOS