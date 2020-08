Caso marò, Corte indiana: “Vicenda chiusa solo dopo risarcimenti”

La Corte Suprema indiana ha affermato oggi che il caso di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri della Marina in servizio antipirateria sulla Enrica Lexie, non verrà chiuso fino a quando l’Italia non avrà versato i risarcimenti alle famiglie dei due pescatori uccisi il 15 febbraio 2012.

“Lasciate che l’Italia paghi i risarcimenti. Solo allora consentiremo il ritiro delle accuse”, ha dichiarato il giudice S.A. Bobde. adnkronos