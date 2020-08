Migranti, Medici senza frontiere torna in mare con nave Sea Watch 4

Medici Senza Frontiere (MSF) sarà insieme a Sea-Watch a bordo della Sea-Watch 4, nuova nave umanitaria dedicata alle operazioni salvavita nel Mediterraneo centrale. La collaborazione è stata avviata “con urgenza mentre – si legge in una nota congiunta delle due organizzazioni umanitarie – gli stati membri dell’Unione Europea usano il Covid-19 come pretesto per limitare ulteriormente le attività di ricerca e soccorso, perpetuando le spirali di abusi in Libia ed esponendo le persone al rischio di annegare attraverso deliberate politiche di non-assistenza”.

La Sea-Watch 4 è stata acquistata e si prepara a entrare in mare grazie alla coalizione United4Rescue, fondata a dicembre 2019 su iniziativa della Chiesa protestante in Germania, e oggi composta da oltre 500 organizzazioni della società civile europea. La nave sarà gestita da Sea-Watch mentre il team medico di MSF, composto da quattro persone tra cui un medico e un’ostetrica, fornirà assistenza medica e gestirà la clinica di bordo, con specifica attenzione alle misure richieste dalla pandemia di Covid-19.