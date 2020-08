Violenza sessuale aggravata, straniero arrestato a Ostia

Accusato di violenza sessuale aggravata: si nascondeva a Ostia. E’ accusato di violenza sessuale aggravata e, per sfuggire al carcere, si era nascosto ad Ostia. La sua fuga si è interrotta il 4 agosto quando, alle 18 circa, la polizia lo ha fermato in via della Martinica per un controllo.

Lui, romeno di 31 anni, è apparso subito nervoso. L’identificazione ha quindi confermato chi fosse il ricercato e di cosa fosse accusato. L’uomo è stato portato al carcere di Rebibbia dove dovrà scontare un anno e nove giorni di prigione. “

