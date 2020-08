Documenti coronavirus secretati, Taormina: “Fanno semplicemente schifo”

Avvocato Carlo Taormina: “Fanno semplicemente schifo. Consegnamoci alla magistratura e a Conte. Ogni battaglia è’ inutile. È’ un muro di gomma nel quale ormai si infrange ogni speranza di democrazia. In 48 ore il Consiglio di Stato ha bloccato ogni possibilità di conoscere le responsabilità del governo per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo di almeno 30.000 italiani.

Cancellando La decisione del tar Lazio di conoscere per quale ragione non fu chiuso tutto il31 gennaio ma solo il 9 marzo , il Consiglio di Stato ha definitivamente messo la pietra tombale sulla possibilità che si conoscano quegli atti. Fanno solo schifo e si salvano come vogliono dalla galera. E noi piangiamo i morti ammazzati e la generazione di anziani che è stata sterminata.