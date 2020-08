Multa da 1000 euro e chiusura del locale per aver abbassato un attimo la mascherina

Simone Pappadia, autore del video, scrive su Facebook: “Questa è l’Italia, questo è il futuro per i nostri figli…. Stasera ho subito €1000 di multa più la chiusura del locale solo perché in un momento di pausa avevo un pizzico di naso fuori, vicino ad un forno a 500 gradi… Sono un padre di famiglia e faccio chilometri e sacrifici per dare da mangiare a mia figlia, facciamo sacrifici enormi per portare la Giornata a casa sempre ONESTAMENTE lavorando dalla mattina alla sera..

Colpire i più deboli perché esiste un virus che solo loro sanno che esiste… SIAMO il paese dei pagliacci, non credete a nulla perché resteremo sempre il paese dei corrotti e degli illusi… La cosa più grave è che un CARABINIERE mi ha detto: sì avevi la mascherina ma lui non può cambiare la decisione del MARESCIALLO… CONDIVIDITE IL VIDEO PERCHÉ RICORDATE SIAMO IL PAESE PIÙ RIDICOLO CHE C’È.”