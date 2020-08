Spagna: 49 migranti sbarcano e fuggono da quarantena

Condividi

Fuga di massa di migranti da un palazzetto dello sport in Spagna. Secondo quanto riferito dalle autorità della Murcia, regione nel sudest del Paese, 49 migranti che si trovavano in quarantena sono scappati dalla struttura all’interno della quale erano ospitati nella città di Cartagena. Quindici sono stati rintracciati dopo la caccia all’uomo condotta dalla polizia, ma gli altri sono ancora in fuga.

Il gruppo era arrivato in Spagna a bordo di un barcone la settimana scorsa. adnkronos