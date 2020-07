Mercantile italiano traghetta a Trapani 84 migranti prelevati in acque libiche

Condividi

Sbarcati a Trapani gli 84 migranti prelevati martedì dal mercantile ‘Asso ventinove’ in zona Sar libica mentre si trovavano a bordo di un gommone in condizioni precarie. Le procedure di sbarco – monitorate dalla capitaneria di porto di Trapani – sono avvenute poco dopo la mezzanotte e nell’immediato i migranti (tra cui sei donne e due bambini) sono stati trasferiti al Cpr (centro per il rimpatrio) di contrada Milo per le procedure di identificazione.

Come scrive il Giornale di Sicilia, al termine i migranti – tutti originari dell’area subsahariana dell’Africa – il previsto trasferimento nelle strutture per la quarantena. Nel pomeriggio di ieri, concluse le operazioni di trasbordo su una motovedetta della Guardia Costiera, il mercantile aveva lasciato il porto di Lampedusa riprendendo la rotta verso le coste libiche.