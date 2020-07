Capitano Ultimo: ai Padroni piacciono servi prostrati e sottomessi

Condividi

Capitano Ultimo: “Pinotti, commissione difesa. Nei salotti ai Padroni piacciono servi prostrati e sottomessi. Alcuni di noi carabinieri servono solo la bandiera lontano dai salotti. Non sono servi e non sono sottomessi. Un Ministro non Minaccia, Aiuta.”

“Alla fine vincono i Palamara, Consip e Babbo Renzi Party .

E Voi tutti Zitti che così Vi preferiscono.”