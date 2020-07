Migranti positivi fuggono, ritrovati a Sulmona

Condividi

PETTORANO – Hanno approfittato del sit-in della Lega per allontanarsi nelle campagne circostanti. Protagonisti della fuga sarebbero tre migranti tunisini, ospiti della struttura di Pettorano sul Gizio, monitorati dalla Asl. A recuperarli sono state le forze dell’ordine.

Il fuori programma si è risolto grazie alle forze dell’ordine ma sono in corso ulteriori accertamenti per valutare i provvedimenti del caso, qualora si renderanno necessari. I tre, da quanto si è appreso, sarebbero passati prima per le zone pedemontane dove sono stati bloccati dalla Polizia. Due di loro sono tra gli otto positivi. Dopo una visita in ospedale sono stati riportati a Ponte d’Arce dalla Volante.

www.rete5.tv